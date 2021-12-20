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Muğla'da firari hükümlü yakalandı

Muğla'da firari hükümlü yakalandı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y'nin ilçede olduğunu tespit etti.

Takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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