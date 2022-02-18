Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA, Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
MUĞLA (AA) - Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü H.Ç'nin bulunduğu yeri tespit etti.
Belirlenen adreste gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Durmuş Genç - Güncel