Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler
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Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA, Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

MUĞLA (AA) - Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü H.Ç'nin bulunduğu yeri tespit etti.

Belirlenen adreste gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, TEM Otoyolu, Muğla, Güncel, Haberler

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