Muğla'da firari 2 hükümlü yakalandı
Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.
Seydikemer ilçesinde, 5 ayrı "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan hakkında 22 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis ceza ile aranan S.B. gözaltına alındı.
Fethiye'de de hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından iki hükümlü, cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır