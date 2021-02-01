Muğla'da fidan üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü
01.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:48
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki fidan üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki fidan üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Çobanlar Mahallesi Çobanlar Sokak'taki tesiste, tadilat sırasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürülebildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır