Muğla'da Fetö/pdy Operasyonu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir binbaşı yakalandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir binbaşı yakalandı.
İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen Güney Görev Grup Komutanlığında görevli Binbaşı B.G. (41), Aksaz Deniz Üssü'nde gözaltına alındı.
Marmaris Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.