Muğla'da Fetö/pdy Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.



Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan FETÖ'nün eğitim kurumlarında çalışan D.T.A, Ü.Ç, F.S, Z.A, M.Ö, S.D. ve Y.K. "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.K, Ü.Ç. ve Z.A çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. D.T.A, F.S, M.Ö. ve S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.