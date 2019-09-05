Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu

Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

05.09.2019 20:58
Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Marmaris Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan A.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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