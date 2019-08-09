Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu

09.08.2019 21:48

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Marmaris Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalar doğrultusunda, örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen Y.O. ve E.O'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı.

Kaynak: AA