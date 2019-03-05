Muğla'da Fetö/pdy Operasyonu

Muğla'da Fetö/pdy Operasyonu

Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Muğla'da Fetö/pdy Operasyonu

Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen emekli yüzbaşı İ.S. ile eski askeri okul öğrencisi Ö.F.T'nin Milas ilçesinde olduğu belirlendi.

Harekete geçen ekipler, İ.S. ve Ö.F.T'yi gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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