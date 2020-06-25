Muğla'da FETÖ operasyonu: 1 avukat gözaltında MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütte 'mahrem imam' olduğu iddia edilen avukat Bilal K., gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütte 'mahrem imam' olduğu iddia edilen avukat Bilal K., gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan askerlerden etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananlar, kendilerinden sorumlu kişinin Muğla Barosu'na kayıtlı avukat Bilal K. olduğunu ileri sürdü. Savcılığın talimatı üzerine çalışma başlatan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, avukat Bilal K.'yi Fethiye ilçesinde gözaltına aldı.Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen avukatın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan örgüt üyesi askerlerle irtibatı belirlendi. Bu kapsamda ifade veren eski askerler, zanlının örgüt hiyerarşisinde 'mahrem imam' diye anılan kişi olduğunu ve talimatları da avukattan aldıklarını iddia etti. Şüpheli avukat Bilal K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA