Muğla'da farkındalık için bando eşliğinde çevre temizliği yapıldı
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Muğla'da farkındalık için bando eşliğinde çevre temizliği yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz kenarında farkındalık oluşturmak için bando eşliğinde çevre temizliği yapıldı.

Muğla'da farkındalık için bando eşliğinde çevre temizliği yapıldı
05.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:26

Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz kenarında farkındalık oluşturmak için bando eşliğinde çevre temizliği yapıldı.

Fethiye Belediyesince düzenlenen çevre temizliği kapsamında, Aksazlar Koyu mevkisindeki deniz kenarında ve yolda çöpler toplandı.

Temizlik çalışmasına bando ekibi de eşlik etti.

Ekipler, yol kenarındaki çöp konteynerlerine "Manzaranın aşkına, çöpünü bana at", elektrik direklerine de "Hatıralarınızla birlikte çöplerinizi de götürünüz" uyarılarının bulunduğu yazıları yapıştırdı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Selver Hatice Kabak, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl Dünya Çevre Günü'nde farklı etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Fethiye'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle korunması gereken bir yer olduğunu vurgulayan Kabak, "Önemli olan toplamak temizlemek değil, çöp atmamak. Bu bilinci kazanmamız gerekiyor. Amacımız bu güzelliği gelecek nesle temiz aktarabilmek." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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