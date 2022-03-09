Faili meçhul çoban çift cinayetiyle ilgili 1 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Faili meçhul çoban çift cinayetiyle ilgili 1 zanlı tutuklandı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
 - Güncelleme:

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çobanlık yapan Paslı çiftinin 6 yıl önce av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde çobanlık yapan Paslı çiftinin 6 yıl önce av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Cahit (44) ve Hatice Paslı (38) çiftinin öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 11'i savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Öldürülen çiftin arkadaşı olduğu belirlenen A.V. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Mendos Dağı'nda motosikletiyle antrenman yapan Türkiye Enduro Şampiyonu Serkan Özdemir ve ABD'den gelen sporcu arkadaşı, 9 Mart 2016'da Alışlıbaşı mevkisinde çobanlık yapan Cahit ve Hatice Paslı çiftinin cansız bedenini bulmuş, durum jandarmaya bildirilmişti.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının dosyanın yeniden ele alınması talimatıyla çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dün 12 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Faili meçhul çoban çift cinayetiyle ilgili 1 zanlı tutuklandı

Faili meçhul çoban çift cinayetiyle ilgili 1 zanlı tutuklandı

Faili meçhul çoban çift cinayetiyle ilgili 1 zanlı tutuklandı

Faili meçhul çoban çift cinayetiyle ilgili 1 zanlı tutuklandı

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Münir Karaloğlu, Fethiye, Muğla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title