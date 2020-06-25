Muğla'da fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 yaralı
Muğla'nın Milas ilçesinde bir fabrikanın buhar kazanında meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.
25.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:59
Muğla'nın Milas ilçesinde bir fabrikanın buhar kazanında meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.
Dörttepe Mahallesi'nde balık paketlemede kullanılan strafor kutuların üretildiği fabrikanın buhar kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada yaralanan işçi Mustafa Özkurt, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kolundan yaralanan Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Patlama fabrikada büyük çaplı hasara yol açtı.
Kaynak: AA