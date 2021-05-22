Muğla'da evlerin arasındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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Muğla'da evlerin arasındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da evlerin arasındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde evlerin arasında kalan otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde evlerin arasında kalan otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Burgaz Mahallesi Turunçluk mevkisinde evlerin arasındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Muğla'da evlerin arasındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'da evlerin arasındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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