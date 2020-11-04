Evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

04.11.2020 19:01 | Son Güncelleme: 04.11.2020 19:15

Muğla'da 27 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Muğla'da 27 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Dalaman ve Fethiye ilçelerinde 27 evden hırsızlık yapılmasına ilişkin polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çok sayıda kamera kaydını inceledi.

Ekipler, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen şüpheliler Z.K. ve M.C'yi gözaltına aldı.

Adreslerinde yapılan aramada ruhsatsız tüfek ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
Evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
Evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Muğla'da marketlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Muğla'da marketlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi! İzinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi! İzinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
Son dakika: İş yerinde uyuşturucu sattığı belirlenen kişi, gözaltına alındı
Son dakika: İş yerinde uyuşturucu sattığı belirlenen kişi, gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Ersin Tatar Mesut Yılmaz Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Şeyma Subaşı Oktay Kaynarca Bergüzar Korel Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Okan Buruk Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 19:15:40. #1.15#
title