Muğla'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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Muğla'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Muğla'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin F.K, G.K. ve S.U. olduğunu belirledi.

İzmir'den kiraladıkları araçla çevre il ve ilçelerde de çok sayıda hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheliler, Göcek Mahallesi'ndeki bir apart otelde gözaltına alındı.

Araçta ve otel odasında yapılan aramada, 1500 lira, çok sayıda ziynet eşyası, 3 cep telefonu, 2 altın saat, yabancı ülkelere ait bir miktar para ile hırsızlık için kullanıldığı değerlendirilen aletler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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