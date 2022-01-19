Muğla'da evine kurduğu düzenekle uyuşturucu yetiştiren zanlı tutuklandı - Haberler
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Muğla'da evine kurduğu düzenekle uyuşturucu yetiştiren zanlı tutuklandı

Muğla'da evine kurduğu düzenekle uyuşturucu yetiştiren zanlı tutuklandı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Ortaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı.

ORTACA, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güzelyurt Mahallesi'nde T.A'nın ikametinde özel düzenek kurarak yetiştirdiği uyuşturucuyu sattığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir miktar kenevir, uyuşturucu hap, hassas terazi, 22 parçadan oluşan özel ışık sistemi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Muğla'da evine kurduğu düzenekle uyuşturucu yetiştiren zanlı tutuklandı

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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