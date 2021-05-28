Muğla'da evin bahçesine giren yılan yakalanıp doğaya bırakıldı
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Muğla'da evin bahçesine giren yılan yakalanıp doğaya bırakıldı

Muğla'da evin bahçesine giren yılan yakalanıp doğaya bırakıldı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir evin bahçesindeki yılan yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir evin bahçesindeki yılan yakalandı.

Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Caddesi'ndeki bir evin bahçesinde yılan görüldüğü ihbarı alan itfaiye ekipleri, adrese gitti. Evin bahçesindeki yılanı yakalayan görevliler onu doğaya bıraktı.

Öte yandan, Hükümet Caddesi'ndeki bir iş yerinin yağmur suyu oluğunda mahsur kalan kedi yavrusu da ekiplerce kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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