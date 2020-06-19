Muğla'da evin bahçesinde yakalanan yılan doğaya bırakıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir evin bahçesinde yakalanan yılan doğaya salındı.
19.06.2020 21:31 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:26
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir evin bahçesinde yakalanan yılan doğaya salındı.
Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yılan olduğu ihbarı üzerine Yalıkavak Mahallesi Tilkicik mevkisindeki bir evin bahçesinde çalışma yaptı.
Ekipler, güvenli şekilde yakaladıkları yılanı doğal yaşam alanına bıraktı.
Kaynak: AA