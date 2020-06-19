Muğla'da evin bahçesinde yakalanan yılan doğaya bırakıldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir evin bahçesinde yakalanan yılan doğaya salındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir evin bahçesinde yakalanan yılan doğaya salındı.

Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yılan olduğu ihbarı üzerine Yalıkavak Mahallesi Tilkicik mevkisindeki bir evin bahçesinde çalışma yaptı.

Ekipler, güvenli şekilde yakaladıkları yılanı doğal yaşam alanına bıraktı.

Kaynak: AA