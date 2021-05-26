Muğla'da evin bahçesinde çıkan yangın hasara yol açtı
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Muğla'da evin bahçesinde çıkan yangın hasara yol açtı

Muğla'da evin bahçesinde çıkan yangın hasara yol açtı
Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Datça ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Eski Datça Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinden henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan ve depoya sıçrayan alevlere ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çabasıyla söndürülen yangında, depoda hasar oluştu, bahçedeki zeytin ağaçları zarar gördü.

Muğla'da evin bahçesinde çıkan yangın hasara yol açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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