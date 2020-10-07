Muğla'da evi yanan aileye belediye, AFAD ve kaymakamlıktan destek sözü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muğla'da evi yanan aileye belediye, AFAD ve kaymakamlıktan destek sözü

07.10.2020 21:33 | Son Güncelleme: 07.10.2020 21:36
Muğla'da evi yanan aileye belediye, AFAD ve kaymakamlıktan destek sözü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında evleri yanan aileye yardım edilecek.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında evleri yanan aileye yardım edilecek.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Yerkesik Mahallesi Algı mevkisinde evi kullanılamaz hale gelen Mehmet Şahin'i ziyaret etti.

Yangında can kaybının olmamasının tek teselli olduğunu ifade eden Gümüş, belediye olarak ailenin yaralarını sarma konusunda her türlü yardımı yapacaklarını belirtti.

Öte yandan, aileye AFAD ve Menteşe Kaymakamlığı tarafından da yardım yapılacağı öğrenildi.

Şahin ise yardımları ve destekleri için yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Özgü Namal Mahsun Kırmızıgül
Spor Falcao Caner Erkin Sergen Yalçın Malcolm Thomas Josef De Souza
Daha Fazla Ateş Ekim Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da evi yanan aileye belediye, AFAD ve kaymakamlıktan destek sözü - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 21:36:31. #1.15#
title