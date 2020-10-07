Muğla'da evi yanan aileye belediye, AFAD ve kaymakamlıktan destek sözü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında evleri yanan aileye yardım edilecek.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında evleri yanan aileye yardım edilecek.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Yerkesik Mahallesi Algı mevkisinde evi kullanılamaz hale gelen Mehmet Şahin'i ziyaret etti.

Yangında can kaybının olmamasının tek teselli olduğunu ifade eden Gümüş, belediye olarak ailenin yaralarını sarma konusunda her türlü yardımı yapacaklarını belirtti.

Öte yandan, aileye AFAD ve Menteşe Kaymakamlığı tarafından da yardım yapılacağı öğrenildi.

Şahin ise yardımları ve destekleri için yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç