Muğla'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir eve giren ve zehirli olduğu belirtilen engerek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir eve giren ve zehirli olduğu belirtilen engerek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Amirliği ekibi, Çamköy Mahallesi'ndeki eve giren yılanı çıkarmak için çalışma yaptı.
Turşu bidonlarının arasına gizlenen yılan itfaiye ekibinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu evden çıkarıldı.
Ekipler, zehirli engerek olduğu belirtilen hayvanı yerleşim yerlerinden uzak bir noktada doğaya bıraktı.
Kaynak: AA