Muğla'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı
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Muğla'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir eve giren ve zehirli olduğu belirtilen engerek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

29.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:46
Muğla'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

'nın ilçesinde bir eve giren ve zehirli olduğu belirtilen engerek, ekiplerince çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesi Fethiye Amirliği ekibi, Çamköy Mahallesi'ndeki eve giren yılanı çıkarmak için çalışma yaptı.

Turşu bidonlarının arasına gizlenen yılan itfaiye ekibinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu evden çıkarıldı.

Ekipler, zehirli engerek olduğu belirtilen hayvanı yerleşim yerlerinden uzak bir noktada doğaya bıraktı.

Kaynak: AA

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