Muğla'da evde kaçak sigara imal eden 2 şüpheli yakalandı
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Muğla'da evde kaçak sigara imal eden 2 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir eve düzenlenen operasyonda, kaçak sigara imalat ettiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

25.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:44
Muğla'da evde kaçak sigara imal eden 2 şüpheli yakalandı

'nın ilçesinde, bir eve düzenlenen operasyonda, kaçak sigara imalat ettiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Mumcular Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda, söz konusu adreste sanayi tipi sigara sarma makinesi ile kaçak sigara imal ettikleri tespit edilen 2 zanlı yakalandı.

Yapılan aramada, sigara sarma makinesi, kompresör, bin 500 karton makaron (yaprak sigara kağıdı), sigara paketlemede kullanacak bir çok suç unsuru ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K. ifadesinin ardından, A.K. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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