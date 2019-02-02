Muğla'da Evde Çıkan Yangında Bir Çocuk Yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında bir yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Ahmet Gazi Caddesi 1178 Sokak'taki Hıdır Altunay'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yatak odalarındaki yangını fark eden Altunay ve eşi, aynı odadaki oğulları Ata Kemal'i alarak dışarıya çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yüzünde ve kolunda ikinci derece yanık oluşan Ata Kemal, ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA