Evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evde çıkan yangın söndürüldü

AA - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev zarar gördü.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev zarar gördü.

Kavaklı mevkisinde Naci Can'a ait 2 katlı evin bahçesinde mutfak olarak kullanılan bölümde tüp patlaması sonucu yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki eve de sıçradı. Tüm evi saran alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü.

Yangında evin büyük bölümü zarar gördü, bahçedeki mutfak ise tamamen yandı.

Evde yangın sırasında kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Evde çıkan yangın söndürüldü

Evde çıkan yangın söndürüldü

Evde çıkan yangın söndürüldü

İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title