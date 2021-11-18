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Evde çıkan yangın söndürüldü

AA - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Çiftlik Mahallesi 177. Sokak'taki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede tüm evi saran alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen evde yangın sırasında kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Evde çıkan yangın söndürüldü

Evde çıkan yangın söndürüldü

Evde çıkan yangın söndürüldü

AA - Son Dakika Haberleri

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