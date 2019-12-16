Muğla'da evde çıkan yangın söndürüldü

16.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:00

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabağ Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden ev sakinleri, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede evin büyük bölümünü saran yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evde hasara yol açan yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA