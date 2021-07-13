Muğla'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçeyaka Mahallesi Küme evleri mevkisinde bir evin çatısından henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç