Muğla'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
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Muğla'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Muğla'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçeyaka Mahallesi Küme evleri mevkisinde bir evin çatısından henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Muğla'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Muğla'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Muğla'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Muğla'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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