Son dakika haberleri! Muğla'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
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Son dakika haberleri! Muğla'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Taşyaka Mahallesi 179 Sokak'taki iki katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangın, evde hasara yol açtı.

Son dakika haberleri! Muğla'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika haberleri! Muğla'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika haberleri! Muğla'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika haberleri! Muğla'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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