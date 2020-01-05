Muğla'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

05.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 05.01.2020 18:26

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Bağlıağaç Mahallesi Ali Kahyalar Mevkisi'nde Süleyman Poyraz'a ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Ev sakinlerinin ise yangın sırasında evde olmadıkları öğrenildi.

Kaynak: AA