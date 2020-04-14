Muğla'da ev yangını Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Esenköy Mahallesi Sol Küme Evleri'nde Durmuş Ali Yıldız'a ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler evi sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA