Muğla'da ev yangını
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Zeytinalanı Mahallesi'nde Mesule Özcan'a ait tek katlı evden duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çabasıyla söndürüldü.
Kullanılamaz hale gelen evde incelemelerde bulanan jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının elektrik kontağından çıktığını belirlendi.