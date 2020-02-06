Muğla'da ev yangını
Haberler » Güncel » Muğla'da ev yangını - Haber

Muğla'da ev yangını

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

06.02.2020 19:38 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:44
Muğla'da ev yangını

'nın ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Zeytinalanı Mahallesi'nde Mesule Özcan'a ait tek katlı evden duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu ve itfaiye ekiplerine bildirdi.


Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çabasıyla söndürüldü.


Kullanılamaz hale gelen evde incelemelerde bulanan jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının elektrik kontağından çıktığını belirlendi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler