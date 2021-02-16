Muğla'da eşini av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

Muğla'da eşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürüyor.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına, maktulün ailesi, taraf avukatları ve kadın dernekleri temsilcileri katıldı.

Sanık duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dahil oldu.

Duruşmada, bazı tanıklar dinlendi.

Duruşma, Mehmet Salih G'nin tutukluk halinin devamına karar verilerek 3 Mart'a ertelendi.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan, adliye önünde, kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Milas ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde 60 yaşındaki Nazife G, 6 Temmuz 2020'de evinin önünde tartıştığı eşi tarafından av tüfeğiyle vurulduğu öne sürülmüş, kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Mehmet Salih G. (58) ise av tüfeğiyle polise teslim olmuş ve tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı