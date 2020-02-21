Muğla'da erkek cesedi bulundu
Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.
Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.
Kavacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dolaşan çoban, av köpeğinin tepki vermesi üzerine gittiği bölgede ceset buldu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bulunan erkek cesedinin üzerinden Fethiye ilçesinde 29 Kasım 2018'de kaybolduğu belirtilen kişiye ait kimlik bulunduğu öğrenildi.
Cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.