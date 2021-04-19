Muğla'da engelliler için ayrılan alana araç park edenlere para cezası verildi
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Muğla'da engelliler için ayrılan alana araç park edenlere para cezası verildi

Muğla'da engelliler için ayrılan alana araç park edenlere para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde engelli araçları için ayrılan alana park eden 14 sürücüye 4 bin 32 lira para cezası kesildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde engelli araçları için ayrılan alana park eden 14 sürücüye 4 bin 32 lira para cezası kesildi.

Marmaris Kaymakamlığının koordinesinde, engellilere tahsis edilen alanlara araçlarını park eden sürücülere yönelik ilçe genelinde denetim gerçekleştirildi.

Trafik Tescil Şube Amirliğine bağlı trafik polisleri, kural ihlali yapan araçları tespit ederek, tek tek işlem yaptı. Plaka sorgulamasında engellilere ait alanlara park etme hakkı olmadığı belirlenen araçların sürücülerine 288'er lira ceza kesildi.

Ekiplerin telefonla ulaştığı sürücülerden araçlarını bulundukları yerden kaldırmaları istendi. Sahibine ulaşılamayan araçlar ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Denetimlerde 14 aracın sürücüsüne 4 bin 32 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca araç sahipleri kurala aykırılıktan 10'ar ceza puanı aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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