Muğla'da engelli ve yaşlı bakım merkezleri ile sevgi evlerinde kalanlara Kovid-19 aşısı uygulandı
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Muğla'da engelli ve yaşlı bakım merkezleri ile sevgi evlerinde kalanlara Kovid-19 aşısı uygulandı

20.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:58
Muğla'da engelli ve yaşlı bakım merkezleri ile sevgi evlerinde kalanlara Kovid-19 aşısı uygulandı

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında engelli ve yaşlı bakım merkezleri ile sevgi evlerinde kalanlara Kovid-19 aşısı yapıldı.

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında engelli ve yaşlı bakım merkezleri ile sevgi evlerinde kalanlara Kovid-19 aşısı yapıldı.

Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, gazetecilere, huzurevinde kalan yaşlılar ile engelli bireylere ve personele ilk doz aşıların yapıldığını söyledi.

Yaklaşık bir yıldır salgınla etkin mücadele ettiklerini belirten Bozçelik, "Yaşlı, engelli ve çocuk kuruluşlarında yapılan aşılama çalışması bu mücadelede bir dönüm noktası. Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Başkanlığı koordinesinde yapılan aşı çalışmasıyla kuruluşlarımız tamamen güvenli alan olacak." dedi.

İlçelerdeki özel ve resmi tüm kuruluşlarda da aşılama çalışmalarının bugün tamamlanmasının planlandığına değinen Bozçelik, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Bozçelik, Muğla ve ilçelerinde engelli, yaşlı, sevgi evlerinde kalanlar ve kurum personeli dahil olmak üzere 770 kişiye aşı yapıldığını bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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