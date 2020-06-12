Muğla'da engelli öğrenciler canlı yayında vücut perküsyonu yaptı Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte, engelli öğrenciler online olarak vücut perküsyonu ritim etkinliği gerçekleştirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte, engelli öğrenciler online olarak vücut perküsyonu ritim etkinliği gerçekleştirdi.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, online olarak düzenlenen etkinlikte bir araya getirildi. Çalışmaya 30 engellinin yanı sıra eğitmenler, vakıf yöneticileri ve gönüllüler katıldı.

Online atölyede yapılan egzersizler sonrası çocuklar, başarılı bir konser verdi. Çocuklar keyifli dakikalar yaşadı.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Başkanı İbrahim Akkaya, yaptığı açıklamada, vakfın büyük bir aile olduğunu, zorlu süreci hep birlikte atlatabileceklerini söyledi.

Akkaya, vakfın eğitim ve rehabilitasyon faaliyetlerine, Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı normalleşme süreci kurallarını yerine getirerek, 1 Temmuz'da başlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA