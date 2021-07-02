Muğla'da en iyi zeytinyağı üreticileri ödüllendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da en iyi zeytinyağı üreticileri ödüllendirildi

Muğla'da en iyi zeytinyağı üreticileri ödüllendirildi
Anadolu Ajansı / Osman Akça - Haberler | Güncel

Muğla'da "Zeytinin zeytinyağına kayıpsız ve kaliteli yolculuğu" projesi kapsamında düzenlenen 2. Zeytinyağı Kalite Yarışması ile belirlenen en iyi üreticilere ödül verildi.

Muğla'da "Zeytinin zeytinyağına kayıpsız ve kaliteli yolculuğu" projesi kapsamında düzenlenen 2. Zeytinyağı Kalite Yarışması ile belirlenen en iyi üreticilere ödül verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca desteklenen proje kapsamında Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni hizmet binası bahçesinde düzenlenen törende, 79 katılımcıyla gerçekleştirilen yarışma sonunda zeytinyağı kalite ödülleri sahiplerini buldu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, törende yaptığı konuşmada, kentin zeytin ağacı sayısında ülkede dördüncü sırada olduğunu söyledi.

Muğla'nın marka almış 200 şirkete sahip olduğuna dikkati çeken Tavlı, Milas zeytinyağının 2020 yılında Avrupa coğrafi işareti alarak bir kez daha tescillendiğini dile getirdi.

Tavlı, Muğlalıların 5 bin yıldır zeytin ağacına sahip çıkarak ve yaşatarak en büyük coğrafi mührü vurduğunu belirtti.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da Muğla denince akla turizm olduğu kadar tarımın da geldiğini kaydetti.

Muğla milletvekili olarak kendisine "Zeytinyağını Muğla'nın hangi yöresinden almalıyım?" diye sorulduğunu anlatan Gökcan, "Bu önemli bir şey. Fethiye'nin mi Milas'ın mı zeytinyağı daha güzel? Bu aslında Muğla olarak zeytinyağı anlamında nereden nereye geldiğimizin de önemli bir kanıtı." diye konuştu.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da üreticilerin tarımdan elde ettikleri kazançları, ürünleri daha katma değerli ürünlere dönüştürerek daha iyi gelir elde etmelerini sağlamanın en büyük hedefleri olduğunu vurguladı.

Zeytinyağı üreticilerinin marka hikayelerini anlattığı törende, yarışmaya katılan üreticilere teşekkür belgeleri verildi.

Program sonunda altın, gümüş, bronz ve jüri özel kategorilerinde kalite ödüllerini almaya hak kazanan üreticilere ödülleri dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

Eşini öldüren genç kadından mahkemeyi sessizliğe bürüyen sözler: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu
Eşini öldüren genç kadından mahkemeyi sessizliğe bürüyen sözler: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu
Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın
Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın
Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılında Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak
Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılında Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Muharrem İnce Mustafa Varank Fahrettin Koca
Magazin Şener Şen Hande Erçel Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Cristiano Diego Costa Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla'da en iyi zeytinyağı üreticileri ödüllendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 23:05:22. #1.14#

title