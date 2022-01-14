Muğla'da emniyet personeline toplumsal olaylara müdahale eğitimi - Haberler
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Muğla'da emniyet personeline toplumsal olaylara müdahale eğitimi

Muğla'da emniyet personeline toplumsal olaylara müdahale eğitimi
AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde görevli polis ekiplerine toplumsal olaylara müdahale eğitimi verildi.

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde görevli polis ekiplerine toplumsal olaylara müdahale eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünce, iki ilçedeki personele uygulamalı olarak toplumsal olaylara müdahalede izlenecek yöntemler anlatıldı.

Ayrıca personele, toplumsal olaylara müdahalelerin nasıl yapılacağı ile ilgili örnek olaylardan seçilmiş video görüntüleri de izlettirildi.

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AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

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