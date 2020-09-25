Emekli savcı, FETÖ bahanesiyle kendisini arayanlara 380 bin lirasını verdi
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Emekli savcı, FETÖ bahanesiyle kendisini arayanlara 380 bin lirasını verdi

25.09.2020 21:11 | Son Güncelleme: 25.09.2020 21:20

Muğla'da, telefonda kendisini polis olarak tanıtarak Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma bahanesiyle emekli savcının 380 bin lirasını alan zanlı tutuklandı.

Muğla'da, telefonda kendisini polis olarak tanıtarak Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma bahanesiyle emekli savcının 380 bin lirasını alan zanlı tutuklandı.

Datça ilçesinde yaşayan ve ismi açıklanmayan emekli savcıyı telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan zanlılar, bu kişiye isminin FETÖ bağlantılı bir olayda geçtiğini, devam eden soruşturma için kendilerine yardımcı olması gerektiğini söyledi.

Kendisini yaklaşık bir hafta boyunca arayan şüphelilerin isteği doğrultusunda hesabındaki 380 bin lirayı hazırlayan emekli savcı, yönlendirilen kişiye parayı teslim etti.

Yaşadıklarını eşine anlatınca dolandırıldığını anlayan emekli savcı, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkal doğrultusunda yaptıkları çalışmada, otogardan Şanlıurfa'ya gitmek için bilet alan A.U'yu içi para dolu çantayla yakaladı.

Çantadaki 380 bin liranın emekli savcıya teslim edildiği öğrenildi.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emekli savcı, FETÖ bahanesiyle kendisini arayanlara 380 bin lirasını verdi
Emekli savcı, FETÖ bahanesiyle kendisini arayanlara 380 bin lirasını verdi
Emekli savcı, FETÖ bahanesiyle kendisini arayanlara 380 bin lirasını verdi
Emekli savcı, FETÖ bahanesiyle kendisini arayanlara 380 bin lirasını verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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