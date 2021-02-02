Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
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Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

02.02.2021 23:37 | Son Güncelleme: 03.02.2021 00:14
Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Uğur Kıllı'nın kullandığı 06 CPA 88 plakalı otomobil, Karaçulha Mahallesi Mezarlık Caddesi'nde yol kenarındaki beton elektrik diğerine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan Kıllı, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle beton elektrik direği devrildi.

Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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