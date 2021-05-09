Muğla'da elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi
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Muğla'da elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi

Muğla'da elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Milas ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mert Çamlıbelen (25), Bahçeburun Mahallesi'ndeki tarlasında su borusuna kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Çamlıbelen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bekar olduğu öğrenilen Çamlıbelen'in ailesi, olay dolayısıyla büyük üzüntü yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

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