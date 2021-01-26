Muğla'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
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Muğla'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

26.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:12
Muğla'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi, hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi, hayatını kaybetti.

Yanıklar Mahallesi'ndeki mobilya atölyesine giren Ozan Kula (21), elektrik panosuna temas edince akıma kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Kula'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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