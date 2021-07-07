Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
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Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, elektrik işçisi Mehmet Ali Koyuncu (35), Çamköy Mahallesi Değirmanbaşı Caddesi'nde hat bağlamak için elektrik direğine çıktı. Bu sırada elektrik akıma kapılan Koyuncu elektrik direğinde asılı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinde yarım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlı, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekibince direkten indirilen Koyuncu'nun hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekiplerinin incelmesinin ardından Koyuncu'nun cesedi, otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - MUĞLA

Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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