Muğla'da elektrik akımına kapılan aşçı öldü
Muğla'nın Milas ilçesinde otelde çalışan aşçı, elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetti.
30.07.2020 21:53 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:50
Muğla'nın Milas ilçesinde otelde çalışan aşçı, elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetti.
Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir otelde aşçı olan Abdullah Yaşar (38), mutfakta çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Yaşar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA