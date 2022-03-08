Muğla'da el emeği ürün üreten kadınlardan aile ekonomisine destek

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde el sanatları alanında aldıkları eğitimlerin ardından hediyelik eşya üreten kadınlar, el emeği göz nuru ürünleri satışa sunarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Milas Halk Eğitimi Merkezi'nde çeşitli el sanatları alanında açılan kurslara katılan kadınlar, hobi olarak başladıkları üretim serüveninde çini, deri çanta ve kemer yapma, kırkyama, iğne oyası gibi el sanatları kurlarında becerilerini geliştirerek el emeği hediyelik eşya üretiyor.

Kadın ürünlerini ilçedeki El Sanatları Ürünleri Satış Merkezi'nde satışa sunuyor.

Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, AA muhabirine, el sanatları alanındaki kursların ardından ilçede bu alanda kadın üretiminin arttığını ifade ederek, "önce kadın" sloganıyla El Sanatları Ürünleri Satış Merkezi kurarak bu üretimi desteklediklerini söyledi.

40'ın üzerinde kadının vergi muafiyeti ile ürettikleri ürünler satışa sunduğunu anlatan Bal, "Kadınlarımızı malzemelerle, satış imkanlarıyla, ihtiyaç duydukları kurslarla destekliyoruz. Gerçekten eşsiz eserler ortaya koyuyorlar ve bu el emeğini kazanca dönüştürüyorlar. Böylelikle aile ekonomilerine katkı sunuyorlar." diye konuştu.

Kursiyerlerden Gülay Tanış, üretmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Hediyelik sabun üretimini çok severek yaptığını belirten Tanış, "Bundan sonra keçe üzerine çalışmalar yapmayı planlıyorum. Ürettiğim hediyelik eşyaları satışa sunarak da aile ekonomime katkıda bulunmanın eşsiz mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Özel günlerde arkadaşlarıyla kişiye ve kurumlara özel hediyelik eşyalar hazırladıklarını anlatan Nergis Kılıç ise ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini, motiflerini çeşitli el sanatlarıyla buluşturarak el emeği ürünler hazırladıklarını ve bu özel ürünleri satışa sunduklarını kaydetti.