Muğla'da ekmeğin fiyatı 2 lira oldu
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Muğla'da ekmeğin fiyatı 2 lira oldu

25.03.2021 10:24 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:36
Muğla'da ekmeğin fiyatı 2 lira oldu

Muğla Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Güven Akarken, Muğla'da ekmeğin gramajının 200 gramdan 270 grama çıkartılarak 2 liradan satılacağını açıkladı.

Muğla Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Güven Akarken, Muğla'da ekmeğin gramajının 200 gramdan 270 grama çıkartılarak 2 liradan satılacağını açıkladı.

Yeni fiyat uygulaması bugün başlarken, Akarken yaptığı açıklamada, "Ekmeğin kilo fiyatı yine 7,5 lira olacak. Ekmek, 200 gramdan 270 grama, 1,5 liradan 2 liraya çıkarılacak. 200 gramlık ekmekler küçük olduğu için kabuklar oluşuyor, besleyici özelliğini kaybediyordu. Fiyat yükselmedi. Sağlıklı olması açısından gram ve fiyatı yükseldi. Bu konuda tüketicilerden de şikayetler geliyordu" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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