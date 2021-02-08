Muğla'da ehliyetsiz ve abartı egzozlu araç kullanan sürücüye 6 bin 735 lira ceza kesildi
08.02.2021 18:27 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:30
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ehliyetsiz ve abartı egzozlu araç kullanan sürücüye 6 bin 735 lira para cezası uygulandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ehliyetsiz ve abartı egzozlu araç kullanan sürücüye 6 bin 735 lira para cezası uygulandı.
Ulusal Egemenlik Caddesi'nde abartı egzozlu araç kullanan D.B. durduruldu.
Sürücüye abartı egzoz ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 6 bin 735 lira para cezası kesildi.
Araç otoparka çekildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen