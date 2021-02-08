Muğla'da ehliyetsiz ve abartı egzozlu araç kullanan sürücüye 6 bin 735 lira ceza kesildi
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Muğla'da ehliyetsiz ve abartı egzozlu araç kullanan sürücüye 6 bin 735 lira ceza kesildi

08.02.2021 18:27 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:30
Muğla'da ehliyetsiz ve abartı egzozlu araç kullanan sürücüye 6 bin 735 lira ceza kesildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ehliyetsiz ve abartı egzozlu araç kullanan sürücüye 6 bin 735 lira para cezası uygulandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ehliyetsiz ve abartı egzozlu araç kullanan sürücüye 6 bin 735 lira para cezası uygulandı.

Ulusal Egemenlik Caddesi'nde abartı egzozlu araç kullanan D.B. durduruldu.

Sürücüye abartı egzoz ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 6 bin 735 lira para cezası kesildi.

Araç otoparka çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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