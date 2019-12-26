Muğla'da eğlence mekanlarında sahte içki denetimi

26.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:50

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içki denetimi gerçekleştirdi.

Yaklaşan yılbaşı nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak öncülüğünde üniversite öğrencilerinin yoğun yaşadığı Menteşe Kötekli Mahallesi'ndeki eğlence merkezlerine yönelik çalışma yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde, sahte ya da kaçak içki kontrolleri yapıldı. Bandrolleri kontrol edilen işletmelerdeki içki şişelerinden şüpheli bulunanlardan numune alındı.

İş yerlerinin ruhsatları ve faturaların da incelendiği denetimler, yılbaşına kadar devam edecek.

Saylak, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, Muğla ve ilçelerinde 7 bin 500 civarında alkol satılan ve tüketilen işletme bulunduğunu söyledi.

Yeni yıla girerken vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının kendileri için önemli olduğunu belirten Saylak, "2019 yılında 11 bin 436 kontrol yapıldı. Bu kontrollerin 815'inde olumsuz sonuçlar çıktı." dedi.

Kaynak: AA