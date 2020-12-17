Muğla'da eğitimin iyi örnekleri ödüllendirildi
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Muğla'da eğitimin iyi örnekleri ödüllendirildi

17.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:46
Muğla'da eğitimin iyi örnekleri ödüllendirildi

Muğla'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bu yıl ikincisi düzenlenen "Eğitimde İyi Örnekler ve Yaşayan Okullar Projesi" ödülleri sahiplerini buldu.

Muğla'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bu yıl ikincisi düzenlenen "Eğitimde İyi Örnekler ve Yaşayan Okullar Projesi" ödülleri sahiplerini buldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelindeki okul ve kurumlarda sürekli gelişim vizyonuna sahip güvenilir ortamların oluşturulması, iyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların ortaya çıkarılması, yaygınlaştırılması ve diğer okul ve kurumlar tarafından model alınması amacıyla başlatılan "Eğitimde İyi Örnekler ve Yaşayan Okullar Projesi" tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde yer alan, "İnsan kaynağının verimli kullanılması ve hakkaniyetli şekilde ödüllendirilmesi", "Eğitim ortamları ve insan kaynaklarının geliştirilmesi", "Yenilikçi uygulamalara imkan sağlanması" hedefleri doğrultusunda düzenlenen yarışmalar, tamamı İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazılım ekibi tarafından hazırlanan iki ayrı portalda yürütüldü.

Yarışma süresince okul ve kurumlar tarafından "Eğitimde İyi Örnek" yarışmasına 196, "Yaşayan Okullar" yarışmasına da 86 başvuru yapıldı.

İl Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilen başvurular sonrası 71 başvuru için Saha Değerlendirme Kurulunca çevrim içi inceleme yapıldı. Dereceye giren okullar, kurum web sayfasında ilan edildi.

Kovid-19 sebebiyle müdürlüğün sosyal medya hesabından çevrim içi düzenlenen ödül töreninde, ödül almaya hak kazanan okulların yaptığı çalışmalar sergilendi.

Proje çıktısı olarak alanlarında derece almış başvuruların yer aldığı "Eğitimde İyi Örnekler ve Yaşayan Okullar Yarışması Dereceler Kitapçığı" hazırlanarak, kurumlar ve kamuoyuyla paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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